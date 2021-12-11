UEFA Konferans Ligi'nde koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Tottenham - Rennes maçı için flaş bir karar alındı.



Tottenham'da 8'i futbolcu, 5'i teknik ekip üyesi olmak üzere 12 kişi koronavirüse yakalandı. UEFA ise bu gelişmenin ardından maçı erteledi.



UEFA, uygun bir tarih bulamadığı için Tottenham - Rennes maçının oynanmaması yönünde karar aldı.



UEFA Disiplin Kurulu, önümüzdeki günlerde maçla ilgili toplantı yapacak ve sonuç için kararını açıklayacak.



Konferans Ligi G Grubu'nda Rennes son hafta öncesinde 11 puanla liderliğini garantiledi. İkinci sıradaki Vitesse 10 puanla grubu tamamladı. Maçı eksik olan Tottenham'ın ise 7 puanı var. Tottenham'ın gruptan çıkmak için Rennes'i yenmesi gerekiyordu.





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