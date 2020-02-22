U-19 derbisinde kazanan Galatasaray!

U19 Elitler Ligi 23. hafta karşılaşmasındakonuk etti.Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadele,üstünlüğüyle sonuçlandı.Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren gollerivekaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü isekaydetti.Ligde 1 maçı eksik olan Galatasaray, bu galibiyetle puanını 51'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı ve 12. sırada yer aldı.Galatasaray, gelecek hafta Altınordu'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.