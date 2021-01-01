Turner ve Gobert kavga etti, 4 oyuncu atıldı!

Indiana Pacers'ın Utah Jazz'ı 111-100 mağlup ettiği karşılaşmada, Myles Turner ve Rudy Gobert'in kavga etmesi sonrası dört oyuncu oyundan atıldı.



Bitime dört dakikadan biraz fazla süre kalan bir pozisyonda Turner, Gobert'in şutunu blokladıktan sonra, Jazz pivotu yalpaladığı anda Turner'ı şortundan yakalayarak kendisiyle beraber yere düşürdü. Turner, Gobert'i iterek karşılık verirken, Fransız oyuncu Pacers pivotunun kollarına sarılarak karşılık verdi. Bu noktadan sonra ise her iki ekipten de oyuncular kavga yerine koştu.



Ortalık yatışınca Jazz oyuncuları Donovan Mitchell ve Joe Ingles, takım arkadaşları Gobert ile birlikte oyundan atılan isimler arasına katıldılar.



"ŞORTUMU ÇEKMESİNE SESSİZ KALAMAZDIM"



Pacers tarafında atılan tek oyuncu olan Turner, maç sonrası muhabirlere Gobert'in kendisine karşı "pis bir hareket" yaptığını hissettiğini söyledi:



"Şortumu çektiğinde, buna karşı sessiz kalamazdım. Bu yüzden bu durumda kendimi savunmak durumundaydım."



Gobert ise, rakiplerinin kendisine "kabadayılık taslamayı" bırakması gerektiğini dile getirdi:



"Bunu yapmayı kesmeliler. Burada kimse o tarz adamlar değil."



Olay sırasında pek agresif tavırlarda bulunmadığı dikkat çeken 29 yaşındaki oyuncu ayrıca, olayın yumruk atma safhasına ulaşmayı hak etmediğini düşündüğünü de sözlerine ekledi:



"Tehdit altında hissetmediğim sürece, yumruk sallamam. Kavga etmek isteyen varsa, bana ulaşması kolay."





