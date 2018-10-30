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Türkiye Kupası'nda bir şok daha! Bursaspor...

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Bursaspor, sahasında 1461 Trabzon'a 2-1 yenildi ve kupaya veda etti.

Kaynak: Sporx.com
Türkiye Kupası'nda bir şok daha! Bursaspor...
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30 Ekim 2018 23:05
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Bursaspor ile 1461 Trabzon takımları Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı. 3. Lig takımı 1461 Trabzon, Süper Lig takımı Bursaspor'u deplasmanda 2-1 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı.

1461 Trabzon'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada kendi kalesine Vergini ve 117. dakikada Safa kaydetti.

Türkiye Kupası'na erkenden veda eden Bursaspor'un tek golü ise 21. dakikada Umut Nayır'dan geldi.

2012/2013 SEZONUNDA GALATASARAY'I ELEMİŞTİ

1461 Trabzon, 2012/2013 sezonundaki Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadelesinde bir büyük sürpriz daha yapmış ve Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek tur atlamıştı.

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