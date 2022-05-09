Türkiye Kupası yarı finalinde hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10 ve 11 Mayıs Çarşamba günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
10 Mayıs Salı:
20.30 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
11 Mayıs Çarşamba:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10 ve 11 Mayıs Çarşamba günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
10 Mayıs Salı:
20.30 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
11 Mayıs Çarşamba:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
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