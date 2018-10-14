Turkcell Gelibolu Maratonu yine 'Barış'ın buluşma noktası oldu

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Barış Ormanı'nı büyüyor

Terzioğlu startı verdi

'Daha çok 'Barış' diliyoruz'

100 Bin TL ödül dağıtıldı

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Bu yıl dördüncüsü düzenlenen, Türkiye'nin 'Barış' temalı ilk ve tek maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 'Barış için Koşuyoruz' sloganıyla düzenlenen organizasyonda 42 kilometre maraton, 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre ve 5 kilometre halk koşusu olarak dört kategoride yarışlar yapıldı. 42 kilometrelik parkuru erkeklerde Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw, kadınlarda da Svetlana Sepeliova ilk sırada tamamladı. Yarı maratonda şampiyonluk erkeklerde Fetene Alemu, kadınlarda ise Fatma Demir'in oldu. 10 kilometrelik koşuda ise birincilik erkeklerde Ramazan Özdemir, kadınlarda Burcu Subatan'a gitti.İki sene önce 10 bin fidanını dikimiyle hayata geçirilen Turkcell Barış Ormanı'na, 10 bin fidan daha eklenerek ormandaki ağaç sayısı 30 bine çıkartıldı. Bununla birlikte maratona BiP üzerinden kayıt yaptıran katılımcı sayısı kadar daha fidan Turkcell Barış Ormanı'na eklenecek.Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce katılımcının yer aldığı koşuda 10 kilometrelik parkurda, startı Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu verdi. Turkcell Gelibolu Maratonu'nun bu seneki ünlü konukları komedyen Hayrettin ve dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de halk koşusunda yer aldı.Dünyanın en tematik parkurlarından birinde yapılan Turkcell Gelibolu Maratonu'na isimlerini vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu "Maratonumuzun Çanakkale gibi dünya tarihine damga vurmuş bir coğrafyada yapılması, barış temamızla bire bir örtüşüyor. Bu yıl dördüncü senemiz. Bu sene ilginin daha da büyük olması, daha iyi atletlerin bu organizasyona dahil olması için 100 bin liralık bir para ödülü de koyduk. Ve ne mutlu bize ki Gelibolu Maratonu sayesinde, Troya Yılı'nı, bu toprakların ruhunu yaşayarak kutlama şansına sahibiz. 2018 Troya Yılı'nda tüm dünyada daha çok 'Barış' olmasını dileğiyle, 4. senemizde gerek burada koşarak gerekse iyi dilekleriyle bizimle olan herkese teşekkür ederim" dedi.Toplam ödülün 100 bin lira olarak belirlendiği Turkcell Gelibolu Maratonu'nu erkeklerde 2 saat 22 dakika 28 saniyelik derecesiyle Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw ilk sırada bitirdi. Yarışta Yavuz Ağralı ikinci, Ömer Alkanoğlu da üçüncü sırayı elde etti. Kadınlarda 3 saat 30 dakika 01 saniye ile Svetlana Sepeliova birinci oldu.Yarı maratonda ilk üç sırayı, erkeklerde Fetene Alemu, Kefyalew Deja Burise ve Ayhan Sağlam, kadınlarda ise Fatma Demir, Demet Dinç ve Elif Mert aldı. Turkcell Gelibolu Maratonu'nun 10 kilometrelik maraton etabında erkeklerde birinciliği Ramazan Özdemir, ikinciliği Alper Demir, üçüncülüğü Azad Yüce kazandı. Kadınlar yarışını ise Burcu Subatan, Gülnaz Uskun ve Fatma Arik ilk üç sırada bitirdi.