Galatasaray'da yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.



Başkan adaylarından Tuncer Hunca, bir diğer aday olan Eşref Hamamcıoğlu'na tam destek vereceklerini belirterek adaylıktan çekildiğini duyurdu.



"Bu bir veda değil, fedadır" diyen Hunca açıklamasında, "Camiamızın birlik ve beraberliğe en üst seviyede ihtiyacı olduğu bu dönemde; birleştirici, bütünleştirici irade ile bulunduğumuz bu fedakarlığın, kulübümüz adına başarı olarak geri döneceğine inanıyor, sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha hassasiyetle hatırlatarak, yapılacak seçimde Sayın Eşref Hamamcıoğlu ve Ekibine başarılar diliyorum" ifadelerine yer vermedi.



