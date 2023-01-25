TSYD'den Erol Bilecik'e kınama

TSYD, Erol Bilecik hakkında gazetecileri hedef gösterdiği gerekçesiyle kınama yayınladı.

, Fotoğraf; AA
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TSYD'den Erol Bilecik'e kınama
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25 Ocak 2023 13:25
Türkiye Spor Yazarları Derneği, Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik için kınama mesajı yayınladı.

İşte TSYD'nin açıklaması:

"Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik Fenerbahçe TV'de yaptığı açıklamada spor yazarı üyelerimiz Gökhan Dinç, Haluk Yürekli, Nevzat Dindar ve Ali Naci Küçük'ü hedef göstermiştir.

Gazeteci yorum yapabilir, eleştiride bulunabilir. Bunlar mesleğin gereğidir. Sırf sizin istediğiniz gibi konuşmadıkları için gazetecileri hedef göstermek kimsenin hakkı değildir.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'e ortamı daha da germeme adına bir spor yöneticisine yakışır şekilde konuşması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, kendisini şiddetle kınıyoruz.

TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU"



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