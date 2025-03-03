Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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03 Mart 2025 14:34
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

4 Mart Salı:

16.00 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Turgut Doman

20.30 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği: İlker Yasin Avcı

5 Mart Çarşamba:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor: Alpaslan Şen

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adanaspor: Reşat Onur Coşkunses

20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor: Atilla Karaoğlan

6 Mart Perşembe:

13.30 Erzurumspor FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Sarper Barış Saka

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Sakaryaspor: Oğuzhan Aksu

16.00 MKE Ankaragücü-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Yusuf Ziya Gündüz

20.30 Central Hospital Ümraniyespor-Kocaelispor: Gürcan Hasova

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