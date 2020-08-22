Jose Sosa'nın takımdan ayrılması sonrasında kaptanlık pazubandının kime verileceği merak konusuydu.
Yönetim ve teknik heyetin ortak kararı ile yeni kaptanın Joao Pereira olması bekleniyor.
3 yıldır Bordo-Mavili formayı istikrarlı ve başarılı bir şekilde terleten 36 yaşındaki sağ bekin de kaptanlığa sıcak baktığı biliniyor. Bu gelişmenin en kısa zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Yönetim ve teknik heyetin ortak kararı ile yeni kaptanın Joao Pereira olması bekleniyor.
3 yıldır Bordo-Mavili formayı istikrarlı ve başarılı bir şekilde terleten 36 yaşındaki sağ bekin de kaptanlığa sıcak baktığı biliniyor. Bu gelişmenin en kısa zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.