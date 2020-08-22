Jose Sosa'nın takımdan ayrılması sonrasında kaptanlık pazubandının kime verileceği merak konusuydu.



Yönetim ve teknik heyetin ortak kararı ile yeni kaptanın Joao Pereira olması bekleniyor.



3 yıldır Bordo-Mavili formayı istikrarlı ve başarılı bir şekilde terleten 36 yaşındaki sağ bekin de kaptanlığa sıcak baktığı biliniyor. Bu gelişmenin en kısa zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.



