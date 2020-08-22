Trabzonspor'un yeni kaptanı Joao Pereira

Trabzonspor'da Jose Sosa'nın ayrılığı sonrası yeni kaptanın Joao Pereira olması bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'un yeni kaptanı Joao Pereira
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22 Ağustos 2020 12:21
Jose Sosa'nın takımdan ayrılması sonrasında kaptanlık pazubandının kime verileceği merak konusuydu.

Yönetim ve teknik heyetin ortak kararı ile yeni kaptanın Joao Pereira olması bekleniyor.

3 yıldır Bordo-Mavili formayı istikrarlı ve başarılı bir şekilde terleten 36 yaşındaki sağ bekin de kaptanlığa sıcak baktığı biliniyor. Bu gelişmenin en kısa zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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