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Trabzonspor'un milli ara kabusu

Milli aralardan önce oynadığı maçları kazanan Bordo-Mavililer, dönüşlerde lige adapte olamadı. Galatasaray zaferi sonrasında Alanyaspor ve Göztepe'ye boyun eğen Trabzonspor, Kasımpaşa ile Akhisar'dan alınan 3'er puan sonrasında da Erzurumspor ve Antalyaspor ile berabere kaldı.

Trabzonspor'un milli ara kabusu
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29 Ekim 2018 11:04
Süper Lig'de bu sezon milli maçlar nedeniyle lige verilen 2 aranın öncesinde oynadığı maçları kazanan Trabzonspor, dönüşlerde ise adaptasyon konusunda büyük sıkıntı yaşadı. Galatasaray'ı 4-0'lık bir skor ile hezimete uğratan ve milli araya moralli giren Fırtına, sonrasında Alanyaspor ve Göztepe karşılaşmalarından puan bile alamadı. Kasımpaşa ve Akhisar galibiyetleriyle çıkışa geçen Bordo-Mavililer milli ara dönüşünde yine hayal kırıklığı yarattı. Ara sonrasında Erzurum ve Antalya ile kozlarını paylaşan Fırtına, bu mücadelelerde 2 beraberlik elde etti.

2 MAÇ SONRA

Karadeniz ekibinin, Bursa ve Yeni Malatya ile oynayacağı maçların ardından Uluslar Ligi sebebiyle Süper Lig'e 16 günlük ara verilecek. Ara sonrasında ise Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu doğrultuda milli ara dönüşlerinde büyük sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibi, son olarak 23 Ağustos 2010'da 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardığı Sarı-Lacivertliler ile zorlu bir mücadeleye çıkacak.

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