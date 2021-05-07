Trabzonsporlu futbolcu Djaniny baba oldu

Trabzonspor'un golcüsü Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun bir erken evladı oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonsporlu futbolcu Djaniny baba oldu
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07 Mayıs 2021 23:37
Trabzonspor'da forma giyen Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun erkek çocuğu oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Djaniny Semedo ve Marlini Sandy çiftinin bugün bir erkek çocukları dünyaya geldi. Portekiz'in Lizbon şehrinde dünyaya gelen ve Noah Djaniny ismini verdikleri üçüncü çocuklarına uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz."



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