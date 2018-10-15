Trabzonspor'dan 'TL' harekatı!

Kısa süre önce Türkiye'deki yerleşik kişilerle yapılan sözleşmelerin Türk lirası üzerinden yapılması gerektiği karara bağlanmıştı.Kulüpler Birliği de yerli oyuncularla yapılan sözleşmelerin TL'ye çevrilmesi konusunda mutabakata varmıştı. Trabzonspor bu sistemi ilk uygulayacak kulüp olma kararı aldı.Önceki gün toplanan yönetim kurulu, döviz üzerinden ücretlerini alan futbolcuların sözleşmelerini TL'ye çevrilmesini kararlaştırdı.Alınan karar bu hafta içerisinde uygulamaya geçecek. Trabzonspor'da Burak Yılmaz, Onur Kıvrak ve Olcay Şahan döviz üzerinden kazanç elde eden yerli futbolcular arasında yer alıyor.