Trabzonspor'dan Papy Djilobodji için yeni teklif

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Fransa'nın Rennes kulübündenkadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren, defans için farklı alternatiflerle de görüşüyor.Bordo-mavili takımın uzun zamandır gündeminde olan Papy Djilobodji için de girişimlerini hızlandırdığı iddia edildi. Sunderland kulübüne daha önce oyuncuyu kiralamak için teklif yapan bordo-mavililerin, yeni teklifinde satın alma opsiyonu maddesini de ekleteceği ve rakamı biraz daha yükseltmeyi planladığı öğrenildi.Geçtiğimiz sezon da Trabzonspor'un gündeminde olan ancak transferi gerçekleşmeyen 29 yaşındaki Senegalli, daha fazla forma şansı bulacağı gerekçesiyle Trabzonspor'a gelme fikrine sıcak baktığı ifade edildi.İngiliz medyası da Djilobodji için bugüne kadar en ciddi girişimin Trabzonspor kulübü tarafından yapıldığını ancak Sunderland yönetiminin henüz oyuncuyu bırakma noktasında ikna olmadığını vurguladı.