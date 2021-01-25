Trabzonspor'da Visca aşkı büyüyor

Trabzonspor ara transfer için çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isim de camiada heyecan yarattı: Edin Visca...



Başakşehir'den ayrılması gündemde olan yıldız futbolcu için bordo-mavili yönetimin girişimleri olduğu ortaya çıkarken, taraftarlar da sosyal medyadan Visca'ya Trabzonspor'a gelmesi yönünde çağrıda bulunuyor.



Son üç maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun tekrar Abdullah Avcı ile çalışmaya istekli olduğu vurgulansa da Medipol Başakşehir'in istediği yüksek bonservis bedeli şu anda bu flaş transfer için en büyük engel durumunda.