Trabzonspor'da moda Bakasetas!

Bakasetas, ara transferde geldiği Trabzonspor'da kariyerinin en verimli günlerini yaşıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da moda Bakasetas!
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06 Mart 2021 11:46
Anastasios Bakasetas
Anastasios Bakasetas
Trabzonspor
Trabzonspor'un yeni yıldızı Anastasios Bakasetas, Kasımpaşa maçında da bordo-mavili takıma 3 puan getiren isim olurken, bir kez daha 'İyi ki alınmış' dedirtti.

27 yaşındaki oyuncunun dikkat çeken rakamlarından bazıları şöyle:

- Bu sezon resmi maçlarda 13 gole ulaştı, 1 gol daha atarsa geçen sezon 43 karşılaşmada attığı gol sayısına ulaşacak.

- Kariyeri boyunca bir sezonda en fazla 14 gol atabilen Bakasetas, 2 golle kariyer rekorunu kıracak.

- Trabzonspor ile 4 maçta gol bulan oyuncu, 3 karşılaşmada direkt galibiyet golü ile 6 puan getirdi.

- Devre arasında 3 milyon Euro'ya alındı. Attığı goller ile şimdiden 4.5 milyon TL kazandırdı.

- 2021 yılında durmak bilmeyen Yunan maestro, 12 maçta 7 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı.



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