Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Trabzonspor'da yöneticiler, teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
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24 Temmuz 2020 17:26
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin on beşincisi yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

 



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