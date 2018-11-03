Trabzonspor'da Genel Kurul heyecanı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, olağan genel kurulda yapılacak seçimde kulübün yeni yönetim kurulunun 3 yıllığına belirleneceğini bildirdi.
Sürmen, bordo-mavili kulübün internet sitesinden, Trabzonspor Kulübü Derneğinin 23-24 Kasım'da çoğunluk aranan, 1-2 Aralık'ta da çoğunluk aranmaksızın Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak olağan genel kuruluna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Divan başkanlık kurulu başkanı, seçme ve seçilme hakkına sahip delegelerin mağduriyet yaşamamaları için yeni tüzüğün ilgili maddelerini okumaları gerektiğini vurguladı.
"Olağan genel kurulda yapılacak seçimde Trabzonspor'umuzun yeni yönetim kurulu üç yıllığına belirlenecektir." ifadesini kullanan Sürmen, "Bu dönemde gerek mevcut yönetimin gerekse aday olmayı düşünen arkadaşlarımızın camiaya zarar verecek söylemlerden uzak durması kadar basınımızın da gerçeklerle bağdaşmayan haberleri yapmaması, sürecin sağlığı yönünden önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamada, yeni tüzüğün ilgili maddeleri de yer aldı.
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Sürmen, bordo-mavili kulübün internet sitesinden, Trabzonspor Kulübü Derneğinin 23-24 Kasım'da çoğunluk aranan, 1-2 Aralık'ta da çoğunluk aranmaksızın Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak olağan genel kuruluna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Divan başkanlık kurulu başkanı, seçme ve seçilme hakkına sahip delegelerin mağduriyet yaşamamaları için yeni tüzüğün ilgili maddelerini okumaları gerektiğini vurguladı.
"Olağan genel kurulda yapılacak seçimde Trabzonspor'umuzun yeni yönetim kurulu üç yıllığına belirlenecektir." ifadesini kullanan Sürmen, "Bu dönemde gerek mevcut yönetimin gerekse aday olmayı düşünen arkadaşlarımızın camiaya zarar verecek söylemlerden uzak durması kadar basınımızın da gerçeklerle bağdaşmayan haberleri yapmaması, sürecin sağlığı yönünden önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamada, yeni tüzüğün ilgili maddeleri de yer aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın