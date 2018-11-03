Trabzonspor'da Genel Kurul heyecanı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, olağan genel kurulda yapılacak seçimde kulübün yeni yönetim kurulunun 3 yıllığına belirleneceğini bildirdi.Sürmen, bordo-mavili kulübün internet sitesinden, Trabzonspor Kulübü Derneğinin 23-24 Kasım'da çoğunluk aranan, 1-2 Aralık'ta da çoğunluk aranmaksızın Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak olağan genel kuruluna ilişkin açıklamalarda bulundu.Divan başkanlık kurulu başkanı, seçme ve seçilme hakkına sahip delegelerin mağduriyet yaşamamaları için yeni tüzüğün ilgili maddelerini okumaları gerektiğini vurguladı.değerlendirmesinde bulundu.Açıklamada, yeni tüzüğün ilgili maddeleri de yer aldı.