Trabzonspor'da bir pozitif vaka daha

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta Ekuban'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.