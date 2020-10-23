Trabzonspor'da bir pozitif vaka daha

Trabzonspor, bir oyuncusunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Trabzonspor'da bir pozitif vaka daha
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23 Ekim 2020 16:50
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta Ekuban'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.


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