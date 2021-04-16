Trabzonspor'a Lucas Perez önerisi

Atletico Madrid altyapısında yetişen ve Dinamo Kiev ile Arsenal gibi önemli takımlarda forma giyen İspanyol forvetin transferi için menajerler Trabzonspor'dan yetki istedi

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'a Lucas Perez önerisi
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16 Nisan 2021 11:53
Trabzonspor'da forvet transferi için Koita ile birçok konuda anlaşmaya varılırken, menajerler sürpriz bir isimle bordo-mavililerin kapısını çaldı: Lucas Perez...

Atletico Madrid altyapısında yetişen ve Dinamo Kiev, Deportivo, Arsenal, PAOK ve West Ham gibi önemli takımlarda da oynayan 32 yaşındaki İspanyol forvet ülkesinde Alaves forması giyiyor.

BİR YIL DAHA KONTRATI VAR

Bu sezon 21 maçta 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan 32 yaşındaki futbolcuyu almak için yetki belgesi isteyen menajerlere yönetim şimdilik "bekleyin" yanıtını verdi. Bu konuda teknik heyet ve scout ekibinin kararına göre hareket edilecek. Perez'in 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



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