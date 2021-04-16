Trabzonspor'a Lucas Perez önerisi

Trabzonspor'da forvet transferi için Koita ile birçok konuda anlaşmaya varılırken, menajerler sürpriz bir isimle bordo-mavililerin kapısını çaldı: Lucas Perez...



Atletico Madrid altyapısında yetişen ve Dinamo Kiev, Deportivo, Arsenal, PAOK ve West Ham gibi önemli takımlarda da oynayan 32 yaşındaki İspanyol forvet ülkesinde Alaves forması giyiyor.



BİR YIL DAHA KONTRATI VAR



Bu sezon 21 maçta 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan 32 yaşındaki futbolcuyu almak için yetki belgesi isteyen menajerlere yönetim şimdilik "bekleyin" yanıtını verdi. Bu konuda teknik heyet ve scout ekibinin kararına göre hareket edilecek. Perez'in 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



