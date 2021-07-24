Trabzonspor ve Başakşehir karşılaşacak

Trabzonspor, İstanbul'daki üçüncü hazırlık maçında 24 Temmuz Cumartesi günü Başakşehir ile karşılaşacak.



Saat 19.00'da TFF'nin Riva Tesisleri'nde oynanacak olan mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.



Bu maçta teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Avrupa Şampiyonası'nda yer aldıkları için kampa sonradan katılan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra yeni transfer Marek Hamsik'e de görev vermesi bekleniyor.



