Trabzonspor ve Başakşehir karşılaşacak

Yeni sezon hazırlıklarını Riva'da sürdüren Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçını Başakşehir ile oynayacak

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Trabzonspor ve Başakşehir karşılaşacak
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24 Temmuz 2021 11:43
Trabzonspor, İstanbul'daki üçüncü hazırlık maçında 24 Temmuz Cumartesi günü Başakşehir ile karşılaşacak.

Saat 19.00'da TFF'nin Riva Tesisleri'nde oynanacak olan mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Bu maçta teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Avrupa Şampiyonası'nda yer aldıkları için kampa sonradan katılan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra yeni transfer Marek Hamsik'e de görev vermesi bekleniyor.


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