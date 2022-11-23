Trabzonspor üstünlüğünü koruyamıyor!

Fırtına bu sezon özellikle son 5 maçın 4'ünde kaybettiği puanlarla zirve yarışında yara aldı.
Son hafta maçlarında lider F.Bahçe, Giresunspor'a kaybederken; üst sıradaki Başakşehir de Galatasaray'a farklı yenildi.
Trabzonspor, özellikle öne geçip berabere kaldığı Beşiktaş, Konyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarındaki kayıpları bu süreçte daha çok aradı.
Bordo-mavililer, söz konusu üç maçta skoru koruyabilseydi şu an lider Fenerbahçe ile aynı puanla zirvede yer alacaktı. Abdullah Avcı, Dünya Kupası arasını bir fırsat olarak görüyor.
Son hafta maçlarında lider F.Bahçe, Giresunspor'a kaybederken; üst sıradaki Başakşehir de Galatasaray'a farklı yenildi.
Trabzonspor, özellikle öne geçip berabere kaldığı Beşiktaş, Konyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarındaki kayıpları bu süreçte daha çok aradı.
Bordo-mavililer, söz konusu üç maçta skoru koruyabilseydi şu an lider Fenerbahçe ile aynı puanla zirvede yer alacaktı. Abdullah Avcı, Dünya Kupası arasını bir fırsat olarak görüyor.