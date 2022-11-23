Trabzonspor üstünlüğünü koruyamıyor!

Fırtına bu sezon özellikle son 5 maçın 4'ünde kaybettiği puanlarla zirve yarışında yara aldı.Son hafta maçlarında lider F.Bahçe, Giresunspor'a kaybederken; üst sıradaki Başakşehir de Galatasaray'a farklı yenildi.Trabzonspor, özellikle öne geçip berabere kaldığı Beşiktaş, Konyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarındaki kayıpları bu süreçte daha çok aradı.Bordo-mavililer, söz konusu üç maçta skoru koruyabilseydi şu an lider Fenerbahçe ile aynı puanla zirvede yer alacaktı. Abdullah Avcı, Dünya Kupası arasını bir fırsat olarak görüyor.