Trabzonspor üstünlüğünü koruyamıyor!

Trabzonspor, öne geçip berabere kaldığı Beşiktaş, Konyaspor ve Ankaragücü maçlarındaki kayıpları yaşamasaydı şu an lider Fenerbahçe ile puanları eşitti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor üstünlüğünü koruyamıyor!
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23 Kasım 2022 11:12
Fırtına bu sezon özellikle son 5 maçın 4'ünde kaybettiği puanlarla zirve yarışında yara aldı.

Son hafta maçlarında lider F.Bahçe, Giresunspor'a kaybederken; üst sıradaki Başakşehir de Galatasaray'a farklı yenildi.

Trabzonspor, özellikle öne geçip berabere kaldığı Beşiktaş, Konyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarındaki kayıpları bu süreçte daha çok aradı.

Bordo-mavililer, söz konusu üç maçta skoru koruyabilseydi şu an lider Fenerbahçe ile aynı puanla zirvede yer alacaktı. Abdullah Avcı, Dünya Kupası arasını bir fırsat olarak görüyor. 

 
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