Cumartesi günkü Kayserispor-Trabzonspor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.
2019'da oynanan Galatasaray - Trabzonspor (3-1) derbisinde Marcao'nun ceza sahasında Ekuban'ın ayağına bastığı anı VAR'da izlemiş ve penaltıyı es geçmişti.
Bordo-mavili taraftarlar Öztürk'ün atanması sonrası sosyal medyadan sert tepki gösterdi.
2019'da oynanan Galatasaray - Trabzonspor (3-1) derbisinde Marcao'nun ceza sahasında Ekuban'ın ayağına bastığı anı VAR'da izlemiş ve penaltıyı es geçmişti.
Bordo-mavili taraftarlar Öztürk'ün atanması sonrası sosyal medyadan sert tepki gösterdi.
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