Trabzonspor taraftarından Ümit Öztürk tepkisi!

Süper Lig'de oynanacak Kayserispor - Trabzonspor maçı öncesi, bordo mavili takımın taraftarlarından tepki geldi. Hakem Ümit Öztürk, daha önce Trabzonspor aleyhine çaldığı düdüklerle biliniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor taraftarından Ümit Öztürk tepkisi!
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29 Eylül 2022 13:14
Cumartesi günkü Kayserispor-Trabzonspor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

2019'da oynanan Galatasaray - Trabzonspor (3-1) derbisinde Marcao'nun ceza sahasında Ekuban'ın ayağına bastığı anı VAR'da izlemiş ve penaltıyı es geçmişti.

Bordo-mavili taraftarlar Öztürk'ün atanması sonrası sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

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