Trabzonspor, Hosseini'nin alternatifini buldu

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'un hedefi rakibini yenerek ilk 3'e girme hedefini sürdürmek. Bordo-mavili takım bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda Abdullah Avcı yönetiminde daha güçlü bir takım kurmak isteyen Karadeniz temsilcisi, takımı takviye etmek için yoğun mesai harcıyor.



Bordo-mavililerde yönetim, iç transferde uzun süredir görüşülen İranlı savunmacı Majid Hosseini'de olumlu sonuç elde edemeyince farklı bir isim gündeme geldi. Gençlerbirliği ile bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Arda Kızıldağ, transfer listesinin ilk sırasına yazıldı.



GENÇLERBİRLİĞİ'NİN BEKLENTİSİ YÜKSEK



Genç savunma oyuncusu ile Süper Lig'den Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgilenirken, yönetimin Berat Özdemir'in transferinde kurulan iyi ilişkileri de devreye sokarak bu işi bitirmeye çalışacağı ifade edildi.



Gençlerbirliği kulübünün Arda Kızıldağ'ın satışına sıcak baktığı ancak ekonomik olarak beklentisinin Trabzonspor'un düşündüğünden yüksek olduğu ifade edildi.



