Trabzonspor - Galatasaray: İlk 11'ler

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.Medical Park Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Galatasaray - Trabzonspor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Trabzonspor ligde oynadığı 14 karşılaşmada topladığı 20 puanla 9. sırada bulunuyor. Galatasaray ise topladığı 26 puanla ikinci sırada yer alıyor.Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakanın 7'sini kazandı.Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a yenilmesinin ardından çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu kulvardaki son 9 karşılaşmada 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 1 maçtan da galibiyetle ayrıldı.Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek.İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 129 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 168, Trabzonspor ise 146 kez gol sevinci yaşadı.Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor.Ligde yapılan 94 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı.Lig maçlarında Galatasaray 121, Trabzonspor ise 109 gol attı.Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 12 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu.İki takım arasındaki son 12 lig maçının 7'sinde bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı.Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 5 farkla önünde yer alıyor.Trabzonspor, evindeki 47 maçta Galatasaray'ı 21 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.Evindeki son 4 randevuyu kazanan Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 4'ü Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray 57 golle karşılık verdi.Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma ile teknik direktörler Abdullah Avcı ile Fatih Terim'in takımları, 7. kez karşı karşıya gelecek.Tecrübeli teknik adamlar, daha önce tamamı ligde olmak üzere 6 kez birbirlerine rakip oldu.Abdullah Avcı, bu müsabakalara Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Beşiktaş ile çıktı. Fatih Terim ise söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray'da görev yaptı.İki teknik adamın rekabetinde Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın galibiyetlerde 2-2 eşitliği bulunuyor.Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu maçlarda 6 gol atarken, Avcı'nın takımları da 6 golle karşılık verdi.Terim ve Avcı'yı karşı karşıya getiren ilk mücadele 19 yıl önce Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynandı. Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.Tecrübeli teknik adamlar arasındaki rekabetin ikinci maçı 2011'de, o günkü adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Avcı'nın takımı müsabakayı 2-0 kazandı.Terim ve Avcı rekabetindeki üçüncü karşılaşma 2017-2018 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda yapıldı. Terim yönetimindeki Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.Fatih Terim ve Abdullah Avcı 2018-2019 sezon ise iki kez rakip olarak saha kenarında yer alırken, Medipol Başakşehir'in sahasında oynanan ilk maç 1-1 berabere bitti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve kazananın şampiyon olacağı ikinci müsabakadan Galatasaray 2-1 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.Geçen sezon da Avcı yönetiminde Beşiktaş, Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup etti.