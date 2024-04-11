Trabzonspor, Dragus'u bitiriyor!

Trabzonspor, Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen Denis Dragus'un transferini tamamlamaya yakın. Rumen futbolcunun menajeri Florin Manea, Trabzonspor ile anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor, Dragus'u bitiriyor!
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11 Nisan 2024 09:56
Trabzonspor, bu sezon kiralık olarak Gaziantep FK formasını giyen ve 29 maça çıkıp 12 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Rumen forvet Denis Draguş'u kadrosuna katmak üzere.

24 yaşındaki oyuncunun menajeri Florin Manea, Rumen basınına yaptığı değerlendirmede Trabzonspor kulübü ile anlaşma aşamasında olduklarını açıkladı.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA"

Manea, yaptığı açıklamada, "Dragus'a Trabzonspor'dan önemli bir teklif var. Müzakereler oldukça ilerledi. Biz de Standard Liege'den gelecek kararı bekliyoruz ama yüksek ihtimalle transfere çok yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Büyük ölçüde anlaşma var" dedi.

Manea, konuşmasının devamında, "Bu transferde başarılı olmak hem Denis hem de Trabzon için sansasyonel olur. Bunun Denis için büyük bir adım olacağını söylüyorum ve umarım bunu sürdürür, Gaziantep'teki kadar gol atar" ifadelerini kullandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Romanya Milli Takım formasını da giyen 1.85 boyundaki yıldızın Liege ile sözleşmesi 2025 yılında bitiyor ve piyasa değeri 3 milyon euro.

Gaziantep FK ile bu sezon 29 maça çıkan Dragus, 12 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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