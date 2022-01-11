Trabzonspor'dan dördüncü transfer hamlesi

Trabzonspor transferde hamlelerine devam ediyor. Bordo-mavililer, dördüncü transferde de sona yaklaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor'dan dördüncü transfer hamlesi
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11 Ocak 2022 13:03
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, dördüncü transferini yapmak için harekete geçti.

Tymoteusz Puchacz, Edin Visca ve Jean Evrard Kouassi'yi kadrosuna katan Trabzonspor, hücum hattına takviye yapmak için önemli bir hamle yaptı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bordo-mavililer, Midtjylland forması giyen Aral Şimşir için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.

19 yaşındaki Türk asıllı Danimarkalı hücum oyuncusu, sol kanat, sağ kanat ve forvette oynayabiliyor.

Danimarka altyaş milli takımlarında forma giyen Aral Şimşir'in transferinin kısa bir süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.


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