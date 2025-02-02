Trabzonspor'dan 6 gollü galibiyet!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Bornova Hitab Spor'u 6-0 mağlup etti. Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmada Trabzonspor, Princella Adueba, Valentina Troka, Lumbardha Misini, Buket Karadağ ve Kaltrina Biqkaj'ın (2) golleriyle sahadan 6-0 galibiyetle ayrıldı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Trabzonspor puanı 31'e yükseltirken İzmir temsilcisi, 10 puanda kaldı.
Trabzonspor puanı 31'e yükseltirken İzmir temsilcisi, 10 puanda kaldı.