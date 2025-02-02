Trabzonspor'dan 6 gollü galibiyet!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Bornova Hitab Spor'u 6-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan 6 gollü galibiyet!
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02 Şubat 2025 17:13
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Bornova Hitab Spor'u 6-0 mağlup etti.  Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmada Trabzonspor, Princella Adueba, Valentina Troka, Lumbardha Misini, Buket Karadağ ve Kaltrina Biqkaj'ın (2) golleriyle sahadan 6-0 galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor puanı 31'e yükseltirken İzmir temsilcisi, 10 puanda kaldı.

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