Trabzonspor'da yeni transferler UEFA listesinde!

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda yapacağı Kopenhag maçı kamp kadrosunda Enis Bardhi ve Marc Bartra'da yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da yeni transferler UEFA listesinde!
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15 Ağustos 2022 15:41
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı Kopenhag maçının kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor'da yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi.

Levante'den kadroya katılan orta alan oyuncusu Bardhi ile 3 yıllık anlaşmaya varılan Real Betis'ten stoper oyuncusu Marc Bartra'nın lisansları çıkarılarak UEFA listesine eklendi.

4 İSİM YER ALMADI

Trabzonspor, zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.

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