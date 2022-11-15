Trabzonspor'da Umut'lu bekleyiş

Trabzonspor'un büyük umutlarla kadrosuna kattığı geçen sezonun gol kralı Umut Bozok'un geride kalan haftalardaki performansı henüz beklentileri karşılayamadı.



Ancak Umut'un geçen sezon krallık apoletini taktığı Kasımpaşa'daki ilk haftalardaki performansının bu sezonla benzerlik göstermesi dikkatleri çekiyor.



ARA SONRASINI İŞARET ETTİ



Bordo-Mavili formayla bu sezon ilk 8 haftada sadece 2 gol atabilen Umut, 2021-22 sezonunda Kasımpaşa formasıyla çıktığı ilk 9 maçta ise 3 gol kaydetmişti...



26 yaşındaki futbolcu sonraki bölümde ise oldukça başarılı bir performans ortaya koyarak genelde forma giydiği 39 maçta 20 gol 7 asist yaparak sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.



Fırtına'nın golcüsü Umut Bozok, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dünya Kupası arasından sonra gerçek ritmini bulacağını açıklamıştı.





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