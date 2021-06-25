Trabzonspor'da Sörloth için umut ışığı

Kuzey'in Kralı ile sürekli temas halinde olan bordo- mavili yöneticilerin, "

oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

Sörloth, geçen sezon lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle Trabzonspor'a önemli katkı sağladı. 25 yaşındaki santrforun ardından forvete transfer edilen Afobe 5, Djaniny ise 8 kez fileleri havalandırabildi.

Trabzonspor'da forvet transferinde olmazsa olmaz gözüyle bakılan Alexander Sörloth için sıcak gelişmeler yaşanıyor.Norveçli golcünün takımı Leipzig'deki durumunun netleşmesi için 15 Temmuz'da bitecek kampı bekleme kararı alan bordo-mavililer gelen son haberlere bir hayli sevindi.Sörloth'un performansını yeterli bulmayan Alman ekibi, bonservisi Manchester City'nin U23 takımında bulunan geçen sezon ise Anderlecht'te kiralık oynayan Lucas Nmecha'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.Trabzonspor da bu transferin gerçekleşmesi durumunda Leipzig'in Sörloth'u kiralamasını bekleyecek ve Alman kulübüyle temaslarını sıklaştıracak