Trabzonspor'da Sörloth için umut ışığı

Leipzig, Manchester City'nin U23 takımından Nmecha'yı alması halinde Trabzonspor da eski golcüsü için tekrar nabız yoklayacak

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da Sörloth için umut ışığı
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25 Haziran 2021 10:30
Trabzonspor'da forvet transferinde olmazsa olmaz gözüyle bakılan Alexander Sörloth için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Norveçli golcünün takımı Leipzig'deki durumunun netleşmesi için 15 Temmuz'da bitecek kampı bekleme kararı alan bordo-mavililer gelen son haberlere bir hayli sevindi.

Sörloth'un performansını yeterli bulmayan Alman ekibi, bonservisi Manchester City'nin U23 takımında bulunan geçen sezon ise Anderlecht'te kiralık oynayan Lucas Nmecha'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Trabzonspor da bu transferin gerçekleşmesi durumunda Leipzig'in Sörloth'u kiralamasını bekleyecek ve Alman kulübüyle temaslarını sıklaştıracak



TRABZON'A GEL KRAL OL

Kuzey'in Kralı ile sürekli temas halinde olan bordo- mavili yöneticilerin, "Trabzon'da yaptıkların ortada. Taraftarımız seni çok seviyor, tüm şehir seni bekliyor. Geri dön ve yeniden rekorları alt üst et. Güçlü bir takım kuruyoruz ve sen en önemli isimlerimizden birisi olacaksın" oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

ORTALAMA 2.23 OLMUŞTU

Sörloth, geçen sezon lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle Trabzonspor'a önemli katkı sağladı. 25 yaşındaki santrforun ardından forvete transfer edilen Afobe 5, Djaniny ise 8 kez fileleri havalandırabildi.


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