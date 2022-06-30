Trabzonspor'da iki kadro dışı!

Trabzonspor'da, belirlenen sürede kendilerine kulüp bulamayan Fode Koita ve Yunus Mallı kadro dışı bırakıldı.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da iki kadro dışı!
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30 Haziran 2022 18:48
Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da, iki futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; kendilerine kulüp bulmaları söyleyen Fode Koita ve Yunus Mallı, belirlenen süre içerisinde kulüp bulamayınca kadro dışı kaldı.

Koita ve Yunus Mallı, çalışmalarına altyapıya ait tesislerde devam edecek.

TRABZONSPOR, ANLAŞMA SAĞLADI

Öte yandan Trabzonspor, Erce Kardeşler'in kiralık transferi için İstanbulspor ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki kaleci, Kasımpaşa ile de görüşüp son kararını verecek.

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