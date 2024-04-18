Trabzonspor'da gözler Oliver Torres'in üzerinde

Trabzonspor'da orta saha için gündeme gelen isim Oliver Torres. Bordo-Mavili yönetim, Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki orta sahayı renklerine katmak için de yoğun bir mesai içerisinde.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da gözler Oliver Torres'in üzerinde
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18 Nisan 2024 11:27
Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı... Karadeniz ekibinde gelecek isimler kadar gidecek oyuncular da yeni planlama çerçevesinde çok önemli.

Avcı, Torres'i bekliyor

Fırtına'da orta saha için gündeme gelen isim Oliver Torres. Bordo-Mavili yönetim, Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki orta sahayı renklerine katmak için de yoğun bir mesai içerisinde. Kariyerinde Sevilla'nın yanı sıra Porto, Villarreal ve Atletico Madrid gibi kulüplerde de görev yapan Torres için Abdullah Avcı oldukça istekli.

1 milyon Euro'luk fark var

Torres'e 1.5 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat önerildi. Oyuncunun istediği rakam ise 2.5 milyon Euro. Yönetim pazarlıkta rakamı idnriemeye çalışıyor. Avcı'nın hedefi sezon başı kampının ilk idmanınna Torres'in yetişmesi.

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