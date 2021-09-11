Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sakatların durumu

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Haber; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sakatların durumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2021 14:51
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık, yönetecek.

Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi halinde ligde 17 sezon sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterecek.

Karadeniz ekibinde, Djaniny ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor. İyileşen Dorukhan Toköz, Peres, Cornelius ve Trondsen'in kadroda yer alması bekleniyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.