25. KEZ KARŞILAŞTILAR

8 MAÇTIR DEPLASMANDA YENİLGİ YOK

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

'in 5. haftasında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 1-0'lık skorla kazandı.Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 53. dakikada ceza alanı dışından Bakasetas'ın yaptığı harika vuruşla geldi.Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta da en az bir gole katkıda bulunan Anastasios Bakasetas (3 gol ve 4 asist), 2014/15'ten bu yana 6+ maçlık seri yakalayan 3. Trabzonspor oyuncusu oldu. (Alexander Sörloth (2) ve Anthony Nwakaeme).Deplasmanda oynadığı son 20 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (11G 9B), 1981-82 arasındaki kulüp rekorunu egale etti. Öte yandan Trabzonspor, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 6 Süper Lig maçının dördünü 5'inden galibiyetle ayrıldı.Bu sonuçla bu sezon 4 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 13 yapan Trabzonspor, üst sıralardaki yerini korudu. Sadece 1 galibiyeti olan ve geçen hafta Kayserispor'a karşı aldığı 2-0'lık mağlubiyetin sonrasında üst üste 2. yenilgisini alan Kasımpaşa 5 puanda kaldı.Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.Trabzonspor ile Kasımpaşa, 25. kez karşı karşıya geldi.İki takım arasında ligde oynanan 25 maçın 12'sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 46 kez havalandırırken, Kasımpaşa 33 golle karşılık verdi.Trabzonspor, bu sonuçla birlikte deplasmanda oynadığı 13 maçta 5. kez sahadan galibiyetle ayrıldı.Kasımpaşa deplasmanında son yenilgisini 2013-2014 sezonunda 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavililer, daha sonraki 8 dış saha maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek yenilgi yaşamadı.13. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.32. dakikada Cornelius'un pasında topla buluşan Nwakaeme, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çıkardı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.34. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Abdülkadir Ömür'ün havadan pasında Cornelius, kafayla topu Bruno Peres'e indirdi. Bu oyuncu sağdan ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Nwakaeme'nin arka direkte yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.