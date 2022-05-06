Trabzonspor'a Rumen 10 numara

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un, önümüzdeki sezon için Rumen orta saha oyuncusu Florin Tanase ile ilgilendiği öne sürüldü.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'a Rumen 10 numara
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06 Mayıs 2022 12:23
Süper Lig'de şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor'un önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları doğrultusunda Rumen orta saha Florin Tanase'yi gündemine aldığı ifade edildi.

Rumen basını, Trabzonspor'un Steaua Bükreş forması giyen Tanase'yle görüştüğünü ve 3 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu transfer edeceğini öne sürdü. Haberde; sezon başında ismi Al Nassr FC Riyadh (Suudi Arabistan), İstanbul Başakşehir ve Sivasspor ile anılan oyuncunun Karadeniz ekibinde forma giymesinin çok güçlü ihtimal olduğu vurgulandı.

Trabzonspor'un futbolcuyu önce 1 yıl kiralamak, uyum sağlaması halinde de satın alma konusunda da pazarlık yaptığı iddia edildi. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon Bükreş formasıyla 33 maçta, 19 gol atıp, 7 de asist yaptı.

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