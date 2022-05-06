Trabzonspor'a Rumen 10 numara

Süper Lig'de şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor'un önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları doğrultusunda Rumen orta saha Florin Tanase'yi gündemine aldığı ifade edildi.



Rumen basını, Trabzonspor'un Steaua Bükreş forması giyen Tanase'yle görüştüğünü ve 3 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu transfer edeceğini öne sürdü. Haberde; sezon başında ismi Al Nassr FC Riyadh (Suudi Arabistan), İstanbul Başakşehir ve Sivasspor ile anılan oyuncunun Karadeniz ekibinde forma giymesinin çok güçlü ihtimal olduğu vurgulandı.



Trabzonspor'un futbolcuyu önce 1 yıl kiralamak, uyum sağlaması halinde de satın alma konusunda da pazarlık yaptığı iddia edildi. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon Bükreş formasıyla 33 maçta, 19 gol atıp, 7 de asist yaptı.





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