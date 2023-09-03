Trabzonspor'a Kolombiyalı orta saha: Alzate

Son dakika Trabzonspor haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Brighton'da forma giyen Steven Alzate'yi gündemine aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'a Kolombiyalı orta saha: Alzate
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03 Eylül 2023 13:02
Trabzonspor, transferde teknik direktör Nenad Bjelica'nın talebi doğrultusunda orta sahaya yöneldi. Bordo-mavililer, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Steven Alzate'yi gündemine aldı.

3.5 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre; yönetimin, 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte transfer etmek istediği hedeflediği öğrenildi. Ada ekibinin, futbolcudan en az 3.5 milyon euro gelir hedeflediği ve pazarlıkların da sürdüğü belirtildi. Kulüpler anlaşırsa Kolombiyalı yıldız, resmen Trabzonsporlu olacak.



MİLLİ TAKIMDA DA YER ALIYOR

Steven Alzate, bugüne kadarki profesyonel futbol kariyerinde toplamda 146 karşılaşmaya çıkarken, 13 gol, 14 de asist katkısı sağladı. Kolombiya Milli Takımı'nda 7 kez şans bulan Alzate'nin Brighton'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



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