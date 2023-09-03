Trabzonspor'a Kolombiyalı orta saha: Alzate

, transferde teknik direktör Nenad Bjelica'nın talebi doğrultusunda orta sahaya yöneldi. Bordo-mavililer, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerindenforma giyengündemine aldı.Takvim'in haberine göre; yönetimin, 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte transfer etmek istediği hedeflediği öğrenildi. Ada ekibinin, futbolcudan en az 3.5 milyon euro gelir hedeflediği ve pazarlıkların da sürdüğü belirtildi. Kulüpler anlaşırsa Kolombiyalı yıldız, resmen Trabzonsporlu olacak.Steven Alzate, bugüne kadarki profesyonel futbol kariyerinde toplamda 146 karşılaşmaya çıkarken, 13 gol, 14 de asist katkısı sağladı. Kolombiya Milli Takımı'nda 7 kez şans bulan Alzate'nin Brighton'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.