Trabzonspor'a Djaniny ve Flavio'dan kötü haber

Süper Lig'in bitimine 2 maç kala Trabzonspor'da Djaniny ve Flavio sakatlandı.



Antalyaspor maçında sakatlanan iki ismin, Trabzonspor'un Konyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.



Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcularımız Djaniny Semedo ve Flavio da Silva'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız Antalyaspor karşılaşmasında sol kasığında zorlanma hisseden Djaniny Semedo'nun çekilen MR'ı neticesinde sol kasığında kas içi kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sol kasığında ve dizinde zorlanma hisseden Flavio da Silva'nın da çekilen MR'ı neticesinde sol kasığında ödem ve sol diz iç yan bağda grade 1 yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.



