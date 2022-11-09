Trabzon'da üç hedef; Efecan, Onur, Umut

Trabzonspor'da Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, özellikle sağ kanattaki soruna bir türlü çözüm bulamadı.



Bek rotasyonunda da elinde oyuncu bulunmadığı için sürekli Larsen-Eren Elmalı ikilisini oynatmak zorunda kaldı. Avcı, Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadroyu daha alternatifli bir hale getirmek istiyor.



Trabzonspor, ara transfer döneminde Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca için nabız yoklayacak. Sağ beke de hamle yapmak isteyen bordo-mavililerde ilk aday ise Kayserisporlu Onur Bulut. Milli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor.



Trabzonspor'un listesinde yer alan isimlerden biri de yine Alanyaspor'dan Umut Güneş. 22 yaşındaki Umut, Süper Lig'de 8 maçta forma giydi.





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