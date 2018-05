Tour Of Antalya Korkuteli etabını Matteo Moschetti kazandı

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2.2 Etaplı Yol Yarışı kategorisinde yer alan Tour Of Antalya'da ilk gün düzenlenen Korkuteli etabını Polertec Kometa takımından Matteo Moschetti 3 saat 46 dakika 31 saniye ile kazandı.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Tour of Antalya Korkuteli etabı sona erdi. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2.2 Etaplı Yol Yarışı kategorisinde yer alan 4 etaplı yarışta 20 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu katıldı. Konyaaltı Caddesi'nde Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun startıyla başlayan Korkuteli etabında, sporcular 158.6 kilometre pedal çevirdi.Damalı bayrağın sallanmasından sonra bisikletçiler 3 kilometre boyunca fo-deparla gittiler. Esas start Meteoroloji Kavşağı dönüldükten sonra verildi. İlk kilometreler toplu halde gidildi. Korkuteli kavşağı çıkışında ise ilk ataklar geldi. Önce 3, daha sonra 7 bisikletçi atak yaparak ön grubu oluşturdu. Aralarında Minsk Cyling Team'den Yauhen Sobal, Felbermayr Simplon takımından Daniel Lehner, Tarletton -Isorex takımından Yiber Sefa , Trol Cyling Team'dan Georg Zimmermann, Erı-Tel'den Daniel Haptemichael, Vıno Astaha Motors'dan Alexey Voloshın, Polartech-Kometa takımından Kevin Inkelaar artan tempo ile pedal bastı. İlk zaman farkı 1.07, daha sonra ise 1 dakika 28 saniyeye çıktı. Çubukbeli yokuş primi kapısına yaklaşılırken fark 2 dakika olarak ölçüldü.Antalya ve Türk bisikletine büyük emeği geçen Tacettin Özsavaş anısına düzenlenin 1'inci kategoriden ilk yokuş primini Felbermayr Sımplon takımından Daniel Lehner kazandı. 2'nciliği Erı-Tel'den Daniel Haptemichael, 3'üncülüğü Trol Cylıng Team'dan Georg Zımmermann, 4'üncülüğü Mınsk Cylıng Team'den Yauhen Sobal, 5'inciliği de Polartech-Kometa takımından Kevin Inkelaar elde etti.Etabın 68'inci kilometresi geride kalırken 800 metre yükseklikte gerçekleşen sprint primini Mınsk Cylıng Team'den Yauhen Sobal kazandı. 2'ncilği Trol Cylıng Team'dan Georg Zımmermann 3'üncülüğü de Tarletton -Isorex takımından Yiber Sefa elde etti.Tour Of Antalya'nın ilk etabında yedi bisikletçi geçirdikleri kaza ve sakatlık nedeniyle yarışı terk etmek zorunda kaldı. Yarışı bırakan bisikletçilerin isimleri şöyle: "Sınergy Bakü takımından Samir Jabralıov, Brisaspor'dan Mustafa Köklü, Batuhan Eşref Pekcan, Apple Team'dan Islam Usmanov, Nikolay Zaitsev, Salcano Sakarya'dan Nevzat Kral, Nurgali Turebekov."Etabın 110'uncu kilometresinde kategori üç üzerinden hesaplanan prim kapısını Felbermayr Sımplon takımından Daniel Lehner birinci geçti. İkinciliği Trol Cylıng Team'dan Georg Zımmermann elde etti. Bu sonuca göre ilk etapta yokuş primini kazanan Lehner yarınki etapta 'turuncu' mayoyu giymeye hak kazandı. Prim kapısından sonra ise Zımmermann atak yaparak lider bisikletçi olarak devam etti. Ancak Ana grupla, kaçış grubu arasındaki zaman farkı da eridi ve 57 saniyeye kadar indi.Korkuteli etabının son prim kapısı olan Yenilenebilir Enerji adı verilen prim kapısını ise Trol Cylıng Team'dan Georg Zımmermann geçti. Bu sonuçla 'Zımmermann yarınki Kemer etabında 'yeşil' mayoyu giymeye hak kazandı. Prim kapısını ikinci olarak Tarletton -Isorex takımından Yiber Sefa, üçüncü olarak da Mınsk Cyling Team'den Yauhen Sobal geçti. Ancak bu prim kapısından sonra ana grup neredeyse kaçış grubu ile birleşti. Tour Of Antalya'nın ilk etabını Polertec Kometa takımından Matteo Moschetti 3 saat 46 dakika 31 saniye ile kazandı. İkinciliği tekerlek farkı ile Wılıer Triestina-Bella Italia takımından Jakup Marecko, 3'üncülüğü de Leopard Pro Cyling'ten Konrad Gessner elde etti.Yarışta yarın Kemer, Cumartesi günü Feslikan ve pazar günü Side Lara etapları gerçekleştirilecek. Ayrıca Tour of Antalya'nın kapanış gününde gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya'da yüzlerce bisikletçi pedal çevirecek. Yarış, pazar günü sona erecek.