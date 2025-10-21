21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Toprak Razgatlıoğlu, 14 yaşında kurduğu hayalini gerçekleştirdi

Toprak Razgatlıoğlu, 2009 yılında babası ile birlikte verdiği röportajda DHA'ya "MotoGP'de Türkiye'yi temsil edeceğim ve hedefim Kenan Sofuoğlu gibi olmak, pistlerde yarışıp şampiyon olmak." demişti. 29 yaşındaki milli sporcu bugün MotoGP'ye 3 kez dünya şampiyonu ünvanıyla gidiyor.

21 Ekim 2025 11:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Toprak Razgatlıoğlu, 14 yaşında kurduğu hayalini gerçekleştirdi




2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonu şampiyon olarak tamamlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 14 yaşında DHA'ya verdiği röportajda dile getirdiği hayalini gerçekleştirdi.

2009 yılının Kasım ayında DHA Spor'a babası Arif Razgatlıoğlu ile birlikte konuşan Toprak, "MotoGP'ye gireceğim. İnşallah orada Türkiye'yi temsil edeceğim, şampiyon olacağım. Başarılı olmak istiyorum" sözleriyle hedefini açıkladı.

Aradan geçen yılların ardından Razgatlıoğlu, 3'üncü kez Dünya Superbike Şampiyonu olarak sezonu tamamladı. Toprak, önümüzdeki yıldan itibaren MotoGP'de Türkiye'yi temsil edecek.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU: "KENAN SOFUOĞLU GİBİ OLACAĞIM"

Henüz 14 yaşında DHA mikrofonlarına konuşan Toprak Razgatlıoğlu, "Benim adım Toprak Razgatlıoğlu. 4 gün önce 14 yaşıma girdim. Hedefim Kenan Sofuoğlu gibi olmak, pistlerde yarışıp şampiyon olmak. Şovmenlikte de babam gibi olmak. MotoGP'de yarışacağım. İnşallah orada Türkiye'yi temsil edeceğim, şampiyon olacağım" ifadelerini kullanmıştı.



ARİF RAZGATLIOĞLU: "BELKİ DE KENAN SOFUOĞLU'NDAN DAHA İYİ OLACAK"

2017 yılında Antalya'da yaşadığı bir motosiklet kazasında hayatını kaybeden 'Tek teker Arif' lakaplı Babası Arif Razgatlıoğlu da 2009 yılında oğlu ile birlikte DHA'ya yaptığı açıklamada, "Öncelikle çocuğumla gurur duyuyorum. Biraz tehlikeli bir spor ama ne yapalım, ömrümüzü vermişiz bu spora. Kendim şov alanında iyi bir yerdeyim. Biliyorsunuz bu da genlerden dolayı çocuğa da bulaştı. Çocuk benden daha iyi yapıyor bile diyebilirim şu an. Aldı başını gidiyor. Bundan sonra çok daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Tabi en çok istediğimiz şey pistlerde yarışmak. Kenan Sofuoğlu gibi olmak. Allahlın izniyle çok iyi kabiliyet ve başarı var. Olacağına inanıyoruz, olacakta. Şu anda Motosiklet Federasyon Başkanımız Sayın Süleyman Memnun bütün desteklerini veriyor Toprak'a. Hepimiz gibi Toprak'ın güzel şeyler yapacağına inanıyor. İnşallah Toprak Türkiye adına çok güzel şeyler yapacak. Belki de Kenan Sofuoğlu'ndan daha iyi olacak gibi. Kerata daha 13 yaşındaydı. 4 gün önce 14 yaşına bastı. Bu yaşta bunları yapıyorsa neler olabileceği ortada" şeklinde konuşmuştu.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU: "KENAN AĞABEYİN EMEĞİ ÇOK BÜYÜK"

2025 sezonunu zirvede tamamlayan Razgatlıoğlu, dün gerçekleşen İstanbul Havalimanı'ndaki karşılama töreninde yaptığı açıklamada, Kenan Sofuoğlu hakkında da konuştu.

Toprak Razgatlıoğlu, "Kenan ağabeyin de üzerimizde çok büyük emeği var. Ona çok teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonluğunu elde ederek onun verdiği mücadelenin karşılığını vermeye çalıştık" diye konuştu.

'EN BÜYÜK HEDEFİM 2027'

Razgatlıoğlu, gelecek sezon MotoGP'de yarışacağı hatırlatıldığında, "MotoGP'ye dünya şampiyonu olarak geçmek çok önemliydi. Daha güçlü ve motive bir şekilde gidiyorum. En büyük hedefim 2027" ifadelerini kullandı.

MOTOGP'YE DÜNYA ŞAMPİYONU OLARAK GİDİYOR

14 yaşında verdiği röportajda "MotoGP'de Türkiye'yi temsil edeceğim" diyen Toprak Razgatlıoğlu, bugün o sözünü tutarak dünya şampiyonu unvanıyla MotoGP'ye geçiyor.

  
