Toprak Razgatlıoğlu, 14 yaşında kurduğu hayalini gerçekleştirdi

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonu şampiyon olarak tamamlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 14 yaşında DHA'ya verdiği röportajda dile getirdiği hayalini gerçekleştirdi.2009 yılının Kasım ayında DHA Spor'a babası Arif Razgatlıoğlu ile birlikte konuşan Toprak, "MotoGP'ye gireceğim. İnşallah orada Türkiye'yi temsil edeceğim, şampiyon olacağım. Başarılı olmak istiyorum" sözleriyle hedefini açıkladı.Aradan geçen yılların ardından Razgatlıoğlu, 3'üncü kez Dünya Superbike Şampiyonu olarak sezonu tamamladı. Toprak, önümüzdeki yıldan itibaren MotoGP'de Türkiye'yi temsil edecek.Henüz 14 yaşında DHA mikrofonlarına konuşan Toprak Razgatlıoğlu, "Benim adım Toprak Razgatlıoğlu. 4 gün önce 14 yaşıma girdim. Hedefim Kenan Sofuoğlu gibi olmak, pistlerde yarışıp şampiyon olmak. Şovmenlikte de babam gibi olmak. MotoGP'de yarışacağım. İnşallah orada Türkiye'yi temsil edeceğim, şampiyon olacağım" ifadelerini kullanmıştı.2017 yılında Antalya'da yaşadığı bir motosiklet kazasında hayatını kaybeden 'Tek teker Arif' lakaplı Babası Arif Razgatlıoğlu da 2009 yılında oğlu ile birlikte DHA'ya yaptığı açıklamada, "Öncelikle çocuğumla gurur duyuyorum. Biraz tehlikeli bir spor ama ne yapalım, ömrümüzü vermişiz bu spora. Kendim şov alanında iyi bir yerdeyim. Biliyorsunuz bu da genlerden dolayı çocuğa da bulaştı. Çocuk benden daha iyi yapıyor bile diyebilirim şu an. Aldı başını gidiyor. Bundan sonra çok daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Tabi en çok istediğimiz şey pistlerde yarışmak. Kenan Sofuoğlu gibi olmak. Allahlın izniyle çok iyi kabiliyet ve başarı var. Olacağına inanıyoruz, olacakta. Şu anda Motosiklet Federasyon Başkanımız Sayın Süleyman Memnun bütün desteklerini veriyor Toprak'a. Hepimiz gibi Toprak'ın güzel şeyler yapacağına inanıyor. İnşallah Toprak Türkiye adına çok güzel şeyler yapacak. Belki de Kenan Sofuoğlu'ndan daha iyi olacak gibi. Kerata daha 13 yaşındaydı. 4 gün önce 14 yaşına bastı. Bu yaşta bunları yapıyorsa neler olabileceği ortada" şeklinde konuşmuştu.2025 sezonunu zirvede tamamlayan Razgatlıoğlu, dün gerçekleşen İstanbul Havalimanı'ndaki karşılama töreninde yaptığı açıklamada, Kenan Sofuoğlu hakkında da konuştu.Toprak Razgatlıoğlu, "Kenan ağabeyin de üzerimizde çok büyük emeği var. Ona çok teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonluğunu elde ederek onun verdiği mücadelenin karşılığını vermeye çalıştık" diye konuştu.Razgatlıoğlu, gelecek sezon MotoGP'de yarışacağı hatırlatıldığında, "MotoGP'ye dünya şampiyonu olarak geçmek çok önemliydi. Daha güçlü ve motive bir şekilde gidiyorum. En büyük hedefim 2027" ifadelerini kullandı.14 yaşında verdiği röportajda "MotoGP'de Türkiye'yi temsil edeceğim" diyen Toprak Razgatlıoğlu, bugün o sözünü tutarak dünya şampiyonu unvanıyla MotoGP'ye geçiyor.