Tomislav Mijatovic: 'Oyuncularımın performansıyla gurur duyuyorum''

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, THY Avrupa Ligi'nde play-in'de mücadele etmeye hak kazanan oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.



Hırvat başantrenör, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Kızılyıldız ile yapılan normal sezonun 34. ve son hafta maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Mijatovic, hedeflerine adım adım ilerleyeceklerini belirterek, "Hep oyuncularımın karakterlerine, azmine, rekabet ve mücadele güçlerine vurgu yapmıştım. Bugün ilk hedefimize ulaştık. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Oyuncularımın performansıyla gurur duyuyorum. İlk hedefimizi gerçekleştirdik ve play-in'e girdik. Bundan sonra da mütevazı davranıp ikinci hedefimize geçmemiz gerekiyor. Tüm oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Ülkemizi, kulübümüzü ve kendimizi en iyi şekilde temsil etmemiz gerekiyor." diye konuştu.



Play-in'de Baskonia ile Virtus Bologna'dan hangisiyle eşleşmek istediğinin sorulması üzerine Mijatovic, "Öncelikle play-in karşılaşmasından önce pazar günü oynayacağımız Beşiktaş Emlakjet derbisi var. İlk hedefimiz pazar günkü derbiyi kazanmak olacak. Çok tehlikeli bir takımla karşılaşacağız. Çok iyi bir koç tarafından yönetiliyorlar. Çok saygı duyduğum bir rakibi ağırlayacağız. Play-in'deki rakibimizi yarın öğreneceğiz. Önceliğimiz Beşiktaş maçı olacak. Ondan sonra play-in'de hangi rakip gelirse gelsin hazır olacağız. Sade bir cevap verdiğim için kusura bakmayın ama çok zor iki organizasyonda mücadele ediyoruz. Benim inancıma göre bazı maçları göz ardı etmek, atlamak yanlış bir şey. O yüzden önceliğimiz Beşiktaş maçı olacak. Play-in'de hangi takım gelirse gelsin hazır olacağız." ifadelerini kullandı.



