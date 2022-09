Tolgay Arslan: 'Jesus, Kadıköy'e yakışıyor'

İtalya Ligi Serie A'da Tolgay Arslan'lı Udinese, son olarak İnter'i sahasında 3-1 devirerek, üst üste 5. galibiyetini aldı ve 16 puanla Milli araya 3. sırada girdi.



32 yaşındaki tecrübeli orta saha, hem Çizme'deki kariyeri hem de Türk futboluyla ilgili sorulara şu yanıtları verdi:



"Gerçekten çok güçlü bir takımız. Özellikle sahamızda rakipler bize karşı oynamaya çekiniyor. Kadronun yüzde 70'i uzun süredir beraber oynuyor. Birbirimizi iyi tanıyoruz."



'70 milyon Euro gelir'



"Yeni hocamız Andrea Sottil, futbol oynamak istiyor. Topu kullanmayı bilen ve fiziksel anlamda sağlam bir ekibimiz. Hem Roma hem de İnter karşısında aldığımız galibiyetler şans değil. Hepsini hak ederek kazandık. Bir gol atarsak, ikincisini (Toplamda 7 maçta 15 gol attılar.) kovalıyoruz. Yakın zamanda 3 bekimiz dahil birçok oyuncumuzu sattık ve kulüp, 70 milyon Euro civarında gelir elde etti. Önemli takviyeler yaptık ve oyun sistemimiz oturdu. Udinese'de 3. sezonumu geçiriyorum. Sezon başlamadan 1 ay önce sakattım ama yavaş yavaş takıma uyum sağladım."



'Ayrılma niyetim yok'



"Sezon sonunda sözleşmem bitiyor ama gitme niyetim yok. Kulüpte beni seviyorlar. Serie A kaliteli bir lig, ailem de İtalya'da mutlu. Böyle bir ligde sakatlıklara rağmen ortalama her sezon 30 maç üstü oynamak kolay iş değil. Türkiye'den ayrıldığımda bana çoğu kişi güvenmemişti. Ancak Udinese'de bana ikinci bir kariyer verdiler. Burada kaç yaşında olduğuna değil, sahada ne verdiğine bakıyorlar. Sezon başında Türkiye'den kulüpler istedi ama gitmek istemedim. Burada ikinci baharımı yaşıyorum."



'Joao Pedro, Fener'de başarılı olur mu?'



"Pedro, çok kaliteli bir forvet ve ona karşı birkaç kez oynama fırsatı buldum. Sahada neyapacağını ve özellikle duran toplarda nerede duracağını çok iyi biliyor. Örneğin savunma oyuncusu olarak onu kontrol ederken her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorsunuz ama aniden maçın kaderini değiştirebiliyor. Çok beğendiğim bir futbolcu. Sakatlıktan yeni döndü ve yüzde100 hazır olursa, gol krallığına kadar gider."



'Süper Lig'deki yarış için neler söylersin?'



"Bence bu sezon Süper Lig, geçen sezonki gibi kolay olmayacak. Bir takımın önde olacağı bir şampiyonluk yarışı beklemiyorum. 4-5 takım yarışın içinde olur. Açıkçası şu an en beğendiğim takım, Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i. Sonuna kadar giderler mi bilmiyorum ama Emre ağabey, çok cesur bir futbol oynatıyor ve takımı çok iyi yönetiyor. Sistemden hiç kopmuyorlar, kadroları da geniş. 4 büyükler zaten kaliteli. Galatasaray 'da yeni oyuncular takıma adapte olursa, çok güçlü bir ekip olacakları ortada."



'Dries Mertens, Türkiye'de ne yapar?'



"Mertens, yıllarca İtalya'da ve Napoli gibi büyük bir takımda forma giydi. Serie A'da çok büyük işler başardı. İnanılmaz kaliteli bir oyuncu. Henüz Galatasaray'a adapte olamadı ama kalitesini sahada gösterdi. Mertens, her anlamda uyum sürecini tamamladığında Galatasaray'a büyük katkı sağlayacaktır."



'Eski takım arkadaşın Larsen, Trabzonspor 'a gitti'



"Jens Stryger Larsen, benim çok yakın arkadaşım. Kesinlikle çok iyi bir futbolcu. Trabzonspor, onu kadrosuna katarak son derece iyi bir transfere imzasını attı. Larsen, oraya gitmeden önce benden bilgi almıştı. Kendisi son derece çalışkan ve disiplindir. Takımı için elinden geleni yapar. Hem saha içinde hem de dışında son derece profesyoneldir. Umarım Trabzon'da çok başarılı olur."



'Kim'in Napoli'deki performansı için yorumun nedir?'



"Kim Min-Jae, çok kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Fenerbahçe'den sonra Napoli'ye gitmek ve orada hemen ilk 11'de oynamak büyük bir başarı. Kalitesini konuşturuyor ve umarım hep böyle devam eder. Kim'in bu performansını 1 sezon boyunca göstermesi gerekiyor. O zaman kariyerinde daha büyük adımlar atabilir. Ayrıca Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 4-1 yendi ve çok büyük bir kulüp."





