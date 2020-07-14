TOFAŞ'tan pivot transferi!

ING Basketbol Ligi takımlarından TOFAŞ, pivot oyuncusu Jeremy Simmons'u transfer etti.

Haber; AA
TOFAŞ'tan pivot transferi!
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14 Temmuz 2020 17:25
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2,04 metre boyundaki ABD'li pivot Jeremy Simmons'u kadrosuna kattı.

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon İtalya'nın Varese takımında forma giyen Jeremy Simmons ile anlaşma sağlandı.

Pota altı ve ribauntlardaki mücadeleci kimliğiyle dikkati çeken 31 yaşındaki pivot, 2019-2020 sezonunda İtalya liginde 10,4 sayı, 9,2 ribaunt ve 1,6 asist ortalamalarıyla oynadı.



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