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Tobias Harris'in düşüncesi net!: "All-Star'ım ben!"

Philadelphia 76ers forveti Tobias Harris, geçtiğimiz gece oynadığı maç sırasında, bu sezon All-Star seçilmiş olması gerektiğini beyan etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers forveti Tobias Harris, geçtiğimiz gece oynadığı maç sırasında, bu sezon All-Star seçilmiş olması gerektiğini beyan etti.

28 yaşındaki oyuncu, New York Knicks karşısında 30 sayı bularak takımının geriden gelip karşılaşmayı 99-96 kazanmasında en etkili isim olmuştu.

Bitime 1:49 kala Reggie Bullock'un üzerinden dönerek soktuğu şutla Sixers'a dört sayılık bir üstünlük veren Harris, hemen sonrasında NBC Sports Philadelphia kameraları tarafından "All-Star'ım ben!" şeklinde bağırırken görüldü.

Harris, maç sonrası bu an kendisine sorulduğunda, yanıt olarak "Kesinlikle söylediğim şey oydu. Yalnızca kendi kendime teyit ediyordum. Taraftarların bunu bildiğini biliyorum, ancak bazı büyük anlar sonrası bunu onlara ve kendime karşı tekrar teyit ediyorum. Yalnızca farklı alanlarda motivasyon bulmaya çalışıyorum. Bu da onlardan biriydi." ifadelerini kullandı.

Harris, sol dizindeki sakatlık yüzünden en az iki hafta forma giyemeyecek olan Joel Embiid'in yokluğunda, bu ay 20.8 sayı, 7.5 ribaund ve 4.0 asist ortalamaları yakalıyor.


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