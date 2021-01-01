TJ Warren yürüme botunu bıraktı, dönüş tarihi belirsiz

Indiana Pacers koçu Rick Carlisle, iyileşme sürecinde olan TJ Warren'ın yürüme botu kullanmayı bıraktığını, fakat parkelere dönüş tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.



Geçtiğimiz Salı günü 2020-21 sezonunu kapatmasına neden olan sakat sol ayağı için bir tarama yaptırmış olan Warren, Carlisle'a göre "harika haberlerle" geri döndü.



Carlisle, Warren'ın "aylar değil de haftalar" içinde geri dönmeye yakın olduğunu umduğunu açıklayarak, taramanın sonuçlarının "harika" olduğunu ve Pacers forvetinin yürüme botu kullanmayı bıraktığını belirtti.



Warren, geçtiğimiz sezon birden fazla ayak sakatlığı geçirmesi nedeniyle yalnızca dört maçta forma giyebilmişti.



28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz Ağustos ayında basketbol aktivitelerine geri dönmüş olsa da, ayağı umduğu kadar çabuk iyileşmediği için süresiz olarak kadro dışı kalmıştı.



