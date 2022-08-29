Fenerbahçe'nin, bu sezon yaptığı transferlerden biri olan Tiago Çukur Belçika'ya transfer oldu.



Belçika'nın 2. Ligi'nde mücadele eden FVC Denver, 19 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.



Genç futbolcu için yapılan anlaşmasa satın alma opsiyonu bulunmuyor.



Tiago Çukur, Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı resmi maçlarda süre alamamıştı.





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