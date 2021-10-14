Thiago Silva: 'Neymar'a yapılan baskı organize'

Chelsea'nin Brezilyalı stoperi Thiago Silva, Neymar'ın 2022 Dünya Kupası'yla ilgili yaptığı açıklamalar üzerine konuştu.



Neymar'a yapılan baskının organize edildiğini dile getiren Silva, "Zor bir durum. Biz futbolculara her taraftan baskı uygulanıyor ancak Neymar'a yapılan baskı biraz daha farklı. Ona yapılan baskı birileri tarafından yönlendiriliyor ve daha bireysel olarak yapılıyor. Umarım futbola olan aşkını kaybetmez." ifadelerini kullandı.



Neymar'ın saha dışında yaptıklarının eleştirilmemesi gerektiğini savunan 37 yaşındaki stoper, "İnsanlar Neymar'ın sahada neler yaptığını unutuyor. Onu saha içi oyunuyla eleştirin. Saha dışındaki hareketleriyle çok eleştiriliyor. Saha dışında neler yaptığı insanları ilgilendirmez." dedi.



NEYMAR NE DEMİŞTİ?



Brezilyalı yıldız Neymar, 2022 Dünya Kupası'nın katıldığı son Dünya Kupası olacağını söylerken, sonrasında futbola devam etmek için enerjisi olmadığını söylemişti.



DAZN'ın kendisi için hazırladığı belgeselde dikkat çeken bir açıklama yapan Neymar, "2022 son Dünya Kupası tecrübem olacaktır. Son olarak görüyorum çünkü sonrasında futbolla ilgilenebilecek mental gücün kendimde olup olmadığından emin değilim. Bu yüzden ülkemle çocukluğumdan beri hayalim olan başarıya ulaşmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım başarabilirim." demişti.





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