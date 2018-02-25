TFF'den özel destek harekatı! Mehmetçik için...

Türkiye Futbol Federasyonu, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na desteğini bir kez daha göstermek için harekete geçiyor.Sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarını ortadan kaldırmak için destan yazan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü operasyonların arkasında olduğunu açıklayan TFF, 14 Şubat'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında önemli bir karar aldı.Buna göre, Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu, kahraman Mehmetçik ve bölge halkına moral ve destek vermek amacıyla Kilis'e gidecek.Bir sonraki yönetim toplantısını 7 Mart'ta Kilis'te yapacak olan federasyon yetkilileri, burada Valilik, Belediye Başkanı, Emniyet Teşkilatı başta olmak üzere çeşitli ziyaretlerde bulunacak.Tüm hazırlıklarını yapan TFF, Mehmetçiklerimize A Milli Takım forması ve hediyeler takdim edecek. Hazırlanan 2000'in üzerinde Ay-Yıldızlı formanın askerlerimize ve halka dağıtılacağı kaydedildi.