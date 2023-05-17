TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayserispor'u ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayserispor Kulübü'nü ziyarette etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayserispor'u ziyaret etti
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17 Mayıs 2023 14:22
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükekşi, TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve beraberindeki heyet, kulüp tesislerinde, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, yönetim kurulu üyeleri, futbol direktörü Murat Duman ve teknik direktör Çağdaş Atan tarafından karşılandı.

Büyükekşi, altyapı çalışmaları hakkında Çamlı ve Duman'dan bilgi aldı.

Çamlı, ziyaret sonunda Büyükekşi'ye isminin yazılı olduğu Kayserispor forması hediye etti.

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